Возвращавшийся с Байкала кубанский пенсионер на ретро-мотоцикле попал в ДТП

Видео канала «Кубань 24»

Серьезно пострадал в аварии путешественник из станицы Старотитаровской Анатолий Хвостик. В начале июля он отправился в очередное мотопутешествие на Байкал.

ДТП случилось на обратном пути, когда он, уже преодолев больше 7 тыс. км, возвращался домой.

По предварительным данным ГИБДД, на одном из участков трассы Сызрань — Волгоград кубанец не справился с управлением своей «Явой-250» и на скорости въехал в стоящий грузовик. Об аварии сообщили его родственники.

«Анатолий Григорьевич попал в ДТП. Его доставили на карете скорой помощи в больницу города Балаково Саратовской области. У него сломаны кости таза и два предплечья. Его прооперировали. Сегодня к нему приехал сын, побывал у него в палате», — сказал зять Анатолия Хвостика Александр Милещенко.

Операция прошла успешно, сейчас пенсионер находится в сознании. Врачи говорят, динамика восстановления положительная. По факту ДТП идет проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсионер из Краснодарского края за 23 дня доехал на ретро-мотоцикле до Байкала.