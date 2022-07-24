Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанский пенсионер за 23 дня доехал на ретро-мотоцикле до Байкала

Общество
24.07.2022 19:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-pensioner-za-23-dnya-doehal-na-retro-mototsikle-do-bajkala
Фото t.me/kondratyevvi

О том, что 68-летний Анатолий Хвостик из станицы Старотитаровской успешно завершил свое путешествие, 24 июля рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пенсионер выехал из Краснодарского края в конце июня на мотоцикле 1967 года выпуска. По пути в Иркутскую область его транспорт сломался, но ему помогли неравнодушные жители страны.

Вениамин Кондратьев добавил, что за плечами кубанского путешественника уже две кругосветки.

«Желаю Анатолию Григорьевичу легкой обратной дороги, сил и энергии для новых приключений», — написал губернатор в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году Анатолий Хвостик отправился на мотоцикле в Кронштадт праздновать День ВМФ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
  3. ТРЦ «МореМолл» в Сочи закрыли на несколько дней для ликвидации последствий ливня
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. На месте обвала подпорной стены в Сочи ввели режим ЧС
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
В Геленджике на пляже умерла женщина
В Геленджике на пляже умерла женщина
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
Прямой эфир
Мы в соцсетях