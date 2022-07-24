Кубанский пенсионер за 23 дня доехал на ретро-мотоцикле до Байкала
Общество
24.07.2022 19:52
О том, что 68-летний Анатолий Хвостик из станицы Старотитаровской успешно завершил свое путешествие, 24 июля рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Пенсионер выехал из Краснодарского края в конце июня на мотоцикле 1967 года выпуска. По пути в Иркутскую область его транспорт сломался, но ему помогли неравнодушные жители страны.
Вениамин Кондратьев добавил, что за плечами кубанского путешественника уже две кругосветки.
«Желаю Анатолию Григорьевичу легкой обратной дороги, сил и энергии для новых приключений», — написал губернатор в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году Анатолий Хвостик отправился на мотоцикле в Кронштадт праздновать День ВМФ.
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