Кубанский пенсионер за 23 дня доехал на ретро-мотоцикле до Байкала

Фото t.me/kondratyevvi

О том, что 68-летний Анатолий Хвостик из станицы Старотитаровской успешно завершил свое путешествие, 24 июля рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пенсионер выехал из Краснодарского края в конце июня на мотоцикле 1967 года выпуска. По пути в Иркутскую область его транспорт сломался, но ему помогли неравнодушные жители страны.

Вениамин Кондратьев добавил, что за плечами кубанского путешественника уже две кругосветки.

«Желаю Анатолию Григорьевичу легкой обратной дороги, сил и энергии для новых приключений», — написал губернатор в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году Анатолий Хвостик отправился на мотоцикле в Кронштадт праздновать День ВМФ.