Возвращавшаяся из Сочи школьница пропала на вокзале в Красноярске

О пропаже 14-летней девочки на привокзальной площади в Красноярске стало известно 2 августа.

Сообщалось, что девочка в составе группы детей возвращалась на поезде из Сочи в Канск. Известно, что девочка живет в в селе Анцирь Канского района. Во время остановки поезда в Красноярске несовершеннолетняя ушла из кафе на привокзальной площади и пропала.

К поискам ребенка подключилась полиция и волонтеры. Днем стало известно, что девочка нашлась. Она самостоятельно пришла в краевой центр семьи и детей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины и обстоятельства ее ухода с привокзальной площади, сообщает ТАСС.

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