Пропавшую 88-летнюю пенсионерку нашли погибшей спустя 1,5 месяца на Кубани

Валентина Демешко вышла из своего дома в поселке Черноморском Северского района 20 июля и перестала выходить на связь.

В течение почти полутора месяцев ее искали волонтеры и правоохранители. Приметы Демешко опубликовали в социальных сетях.

Утром 2 сентября появилась информация, что пропавшую 88-летнюю пенсионерку нашли погибшей, сообщает краевой поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

Причина гибели пожилой женщины пока неизвестна. Информация уточняется.

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