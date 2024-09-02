Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пропавшую 88-летнюю пенсионерку нашли погибшей спустя 1,5 месяца на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshuyu-88-letnyuyu-pensionerku-nashli-pogibshej-spustya-1-5-mesyatsa-na-kubani
Пропавшую 88-летнюю пенсионерку нашли погибшей спустя 1,5 месяца на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Валентина Демешко вышла из своего дома в поселке Черноморском Северского района 20 июля и перестала выходить на связь.

В течение почти полутора месяцев ее искали волонтеры и правоохранители. Приметы Демешко опубликовали в социальных сетях.

Утром 2 сентября появилась информация, что пропавшую 88-летнюю пенсионерку нашли погибшей, сообщает краевой поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

Причина гибели пожилой женщины пока неизвестна. Информация уточняется.

Читайте также: женщина шесть лет ищет тело сына, которого унесло в море в Анапе. Несчастный случай произошел 19 августа 2018 года на Бугазской косе в станице Благовещенской.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях