Возродить тимуровское движение среди молодежи предложили в Госдуме РФ

Движение тимуровцев было активно распространено в период СССР. Его участники из числа молодежи помогали в общественной работе, заботились о нуждающихся в помощи людях, в том числе пенсионерах.

С идеей по частичной реставрации и внедрению среди современной молодежи тимуровского движения выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое обращение он направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

По словам парламентария, подростки нуждаются в самоорганизации и объединении в отряды, у которых будет общая созидательная цель, чтобы активнее участвовать в общественных мероприятиях. Этого мнения придерживается также ряд специалистов, педагогов и детских психологов, отметил Милонов.

«Прошу рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодежную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним», — приводит текст обращения RT.

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