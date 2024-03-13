Продлить молодость: минимум до 38 лет могут повысить возраст молодежи в РФ

О возможности повысить возраст молодежи как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В настоящее время возраст молодежи составляет до 35 лет включительно.

«На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть, года на три, повысить верхнюю планку», — Федоров.

Федоров отметил, что планка поднимается не для того, чтобы «потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей». По его словам, повышение возраста молодежи будет означать, что страна готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказываются молодым гражданам РФ.

«Это вопрос очень практический и прагматический, все программы стоят денег. И если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, значит оно должно иметь достаточно средств на реализацию всех обещаний», — сказал Федоров.

Он также предположил, что возраст молодежи будет расти и дальше. Это связано, в том числе, с общей продолжительностью жизни, повышение которой, по его словам, — одна из главных задач РФ, сообщает ТАСС.

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