В Сочи обсудили вопросы государственной поддержки молодежи

Встреча директора медиахолдинга «Кубань 24» Александра Руденко и замдиректора АНО «Диалог Регионы» Юлии Аблец с молодыми специалистами прошла в сочинском Доме молодежи.

Участники встречи отметили, что Дом молодежи в Сочи помогает ребятам развиваться. Благодаря нему они чувствуют внимание и поддержку со стороны государства.

«У ребят реально есть возможность заниматься какими-то классными проектами, которые они могут реализовать во благо молодежи Сочи, молодежи региона и во благо нашего края, нашей страны. Здорово, что есть такие Центры и, на самом деле, судя по ребятам, с которыми мы сегодня разговаривали, будущее у нас действительно есть, и оно по-настоящему светлое», — сказал Руденко.

В рамках встречи по Дому молодежи провели экскурсию. Гостям рассказали о 14 современных пространствах и работе городских волонтерских центров.

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