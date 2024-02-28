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В регионах РФ начались тематические встречи в рамках марафона «Служение»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-regionah-rf-nachalis-tematicheskie-vstrechi-v-ramkah-marafona-sluzhenie
В регионах РФ начались тематические встречи в рамках марафона «Служение»
Фото пресс-службы ВАРМСУ

Тематическая встреча «Сильнее стали» прошла 27 февраля в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В ней приняли участи 160 представителей муниципалитетов из всех 89 регионов России.

В мероприятиях принимают участие муниципальные служащие и члены их семей, которые стали добровольцами и ушли в зону проведения специальной военной операции, оказывают помощь участникам СВО и членам их семей, вовлечены в волонтерскую и добровольческую деятельность.

Всего с начала специальной военной операции более 3 тыс. муниципальных служащих отправились на защиту Отечества. Встречи «Сильнее стали» состоятся по всей стране, вплоть до 6 марта – в муниципалитетах всех 89 регионов страны, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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