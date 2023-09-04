Возраст отсрочки от службы для IT-специалистов повысили до 30 лет

Указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов подписал Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предельный возраст, до которого действует отсрочка от призыва, повышен с 27 до 30 лет.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Корректировки в том числе вносятся в указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

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