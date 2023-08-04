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Президент РФ подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-podpisal-zakon-o-povyshenii-verhnej-granitsy-prizyvnogo-vozrasta-do-30-let
Президент РФ подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Президент РФ Владимир Путин 4 августа подписал закон, согласно которому призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые нормы — верхняя граница призывного возраста повышается с 27 до 30 лет. При этом нижняя граница в 18 лет остается на прежнем уровне.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Также призывникам будет запрещен выезд за границу со дня направления повестки и ее размещения в реестре врученных повесток.

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