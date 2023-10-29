Возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи было приостановлено 29 октября в 11:34. Позднее сообщили о закрытии движения и со стороны Тамани.

Приостановленное днем 29 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в 12:58 со стороны Тамани.

В 13:05 сообщили об открытии движения со стороны Керчи.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи возобновлено», — сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о приостановке движения по Крымскому мосту со стороны Керчи сообщили 29 октября в 11:34. В 12:26 сообщили о перекрытии движения и со стороны Краснодарского края.