Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто

О приостановке движения по Крымскому мосту со стороны Керчи сообщили 29 октября в 11:34.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В 12:26 сообщили о перекрытии движения и со стороны Тамани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 29 октября силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА самолетного типа над Черным морем и Крымом.