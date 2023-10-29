Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто
Происшествия
29.10.2023 12:02
О приостановке движения по Крымскому мосту со стороны Керчи сообщили 29 октября в 11:34.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
В 12:26 сообщили о перекрытии движения и со стороны Тамани.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 29 октября силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА самолетного типа над Черным морем и Крымом.