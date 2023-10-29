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Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-avtotransporta-po-krymskomu-mostu-so-storony-kerchi-vremenno-perekryto
Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

О приостановке движения по Крымскому мосту со стороны Керчи сообщили 29 октября в 11:34.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В 12:26 сообщили о перекрытии движения и со стороны Тамани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 29 октября силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА самолетного типа над Черным морем и Крымом.

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