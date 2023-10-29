Силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

Об этом утром 29 октября сообщили в Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, попытку атаки БПЛА самолетного типа предприняли в ночь на 29 октября.

ПВО сбили 36 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также в ночь на 29 октября на Афипском НПЗ произошел пожар. Дежурная смена работников не дала огню распространиться, и пожар был потушен за 30 минут.