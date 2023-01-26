«Вознесение на воздушный корабль»: кубанский спасатель пытается отбить своего 9-летнего сына у секты

Заслуженный спасатель Кубани Владимир Михальков пытается вытащить своего ребенка из мистического движения, которым, предположительно, увлеклась мать мальчика. По словам отца, она состоит в группе, которая разделяет людей на «аватаров» и «рептилоидов».

По словам мужчины, ребенок не ходит в школу, кроме того, по идеологии движения, ему не разрешают есть мясо, рыбу и яйца. Однако больше всего отца насторожила информация о том, что мальчика заставляют вдыхать табак, вызывающий галлюцинации, и душат, чтобы изгнать неких сущностей для «вознесения» на «воздушный корабль».

Мать мальчика категорически отрицает участие в движении.

Владимир Михальков обратился в полицию, сейчас правоохранители проводят проверку.

«По заявлению о возможных противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После распространения информации в социальных сетях и на федеральных телеканалах делом заинтересовался центральный аппарат СК. Инициирован вопрос о передаче материалов из полиции в производство следственных органов СК России по Краснодарскому краю.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о возможном нарушении прав несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба СК РФ.

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