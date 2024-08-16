Возмутившие жителей Новороссийска бассейны в новом ЖК заполнят привозной водой

Жители Южного района города-героя, где остро стоит вопрос с водоснабжением, пожаловались на решение разместить в новом ЖК «Резиденция морей» два бассейна общей площадью 811 кв. м.

В ответ на возмущение новороссийцев власти города объяснили, что, согласно проектной документации, первоначальное и сезонное наполнение этих бассейнов будут проводить привозной водой.

«Также при заключении договора КРТ застройщик предоставил потребности по инженерным нагрузкам и подтверждающие документы от ресурсоснабжающих организаций на возможность подключения к сетям. При выдаче разрешения на строительство проектные решения по водоснабжению и водоотведению подтверждены техническими условиями, предоставленными от МУП «Водоканал», — сообщает пресс-служба управления архитектуры и градостроительства Новороссийска.

В ведомстве отметили, что все документы по возведению этого жилого комплекса проверили как на местном, так и на региональном уровнях в уполномоченных органах. Таким образом, проблем с разрешающими строительство документами нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бассейны в новом ЖК возмутили страдающих от нехватки воды жителей Новороссийска. По мнению местных жителей, комплексное развитие территорий должно подразумевать возведение школ, детсадов и медучреждений, а не бассейнов.