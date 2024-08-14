Бассейны в новом ЖК возмутили страдающих от нехватки воды жителей Новороссийска

Во дворе строящегося жилого комплекса «Резиденция морей» разместят два бассейна общей площадью 811 кв. м. Эта ситуация возмутила жителей Южного района города-героя, где остро стоит вопрос с водоснабжением многоэтажек.

Новороссийцы, страдающие от нехватки воды в кранах, посчитали несправедливым строительство ЖК с огромным бассейном. По словам общественников, людям порой не хватает воды даже на приготовление еды, не говоря уже про купание. Они обратились к МУП «Водоканал» с просьбой встать на защиту жителей.

«Вы можете встать на защиту жителей и своим отказом от подписи не дать ход подобным стройкам, тем самым облегчив участь даже себе», — предложила жительница Новороссийска.

Также горожан беспокоит вопрос: не получится ли так, что при наполнении этих бассейнов жильцам других домов придется выстроиться в очереди к цистернам-водовозкам.

Разрешение на строительство «Резиденции морей» выдали в рамках договора о комплексном развитии территории. Администрация Новороссийска не вправе обязать застройщика вносить изменения в проектную документацию.

При этом, по мнению новороссийцев, комплексное развитие территорий должно подразумевать возведение школ, детсадов и медучреждений, а не бассейнов, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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