Проблему бесперебойной подачи воды в Новороссийске решат за два года

В городе-герое решают проблему бесперебойной подачи воды. Как уверяют специалисты, на такую работу потребуется два года. Об этом в прямом эфире в Telegram-канале МЦУ Новороссийска рассказал Дмитрий Волга.

Новый руководитель местного водоканала обозначил основные проблемы, одна из них ― дефицит кадров на предприятии. Оно укомплектовано всего на 50%.

«Повышаем зарплату ― 56 тыс. рублей, было 32 тыс. Водители, приходите, пожалуйста, мы готовы предоставить рабочие места, ждем слесаря аварийно-восстановительных работ. Четыре единицы техники находятся на торгах. В течение месяца мы должны их приобрести», ― отметил директор «Водоканала города Новороссийска» Дмитрий Волга.

После того, как будет укомплектован штат, коммунальщики бросят все силы на устранение утечек в сетях, которые лишают потребителей половины всей подаваемой в город воды. Для замены изношенных сетей подготовят перспективный план модернизации. Параллельно с этим решается вопрос водоснабжения сельской местности, в частности ― станицы Раевской.

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