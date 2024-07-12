Кондратьев: до конца года на Кубани достроят четыре водозабора

Работы по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» проводят в Темрюке, Каневском, Крыловском и Ленинградском районах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что нынешние водозаборы были построены более 50 лет назад и не уже могут обеспечить водой, соответствующей нормам Роспотребнадзора. По его словам, нацпроект позволят улучшить систему водоснабжения края.

«Сейчас ведем строительство водозаборов в Темрюке, станицах Каневской, Крыловской и Ленинградской. Закончат работы до конца 2024 года. Чистой качественной питьевой водой будут обеспечены в общей сложности почти 135 тыс. человек», ― добавил он.

В Каневской уже закончили строительство резервуаров чистой воды и станции очистки. Специалисты частично провели инженерные сети, модернизировали насосную станцию производительностью 10 тыс. куб. метров в сутки. После ввода в эксплуатацию качественную воду получат свыше 45 тыс. местных жителей.

В Ленинградской провели монтаж оборудования, устройство одного резервуара чистой воды и частично второго. Мощность водозабора составит 10 тыс. куб. метров. Благодаря этому чистая вода будет у 36 тыс. человек.

В Крыловской уже закончили строительство двух резервуаров чистой воды, насосной станции, станции очистки и административно-бытового здания. Новый комплекс гидротехнических сооружений производительностью 3,5 тыс. куб. метров в сутки обеспечит питьевой водой порядка 13 тыс. жителей.

В Темрюке на территории Курчанского водозабора строят станцию очистки, прокладывают новый водовод длиной 11,6 км. После масштабной реконструкции производительность станции составит 14 тыс. куб. метров в сутки. Так, чистая вода будет у более чем 40 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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