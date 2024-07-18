Возможно поджог: в Анапе сгорела детская площадка
Происшествия
18.07.2024 08:25
Происшествие случилось вечером 17 июля на улице Чехова. Детская площадка сгорела дотла.
По словам очевидцев, два парня что-то кинули на площадке, она загорелась, после чего они убежали.
Информацию о пожаре сообщили диспетчеру в 20:17. Уже через 7 минут спасатели прибыли на место происшествия и установили, что площадь возгорания — 15 кв. м.
Пожарные не допустили распространение огня и в 20:28 полностью потушили площадку.
В тушении задействовали 8 человек и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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