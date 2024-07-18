Крупный пожар произошел в горах Апшеронского района

Возгорание случилось вечером 17 июля в станице Кабардинской около реки Хадажка.

Информация о пожаре на улице Мостовой поступила диспетчеру в 21:30. Пожарные незамедлительно прибыли на место происшествия и установили, что произошло возгорание травы на площади 100 кв. м.

Около полуночи пожар удалось локализовать, не допустив распространение огня. В 2:43 возгорание полностью ликвидировали.

Всего в тушении задействовали 29 человек и 5 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: два мусорных полигона тлеют на территории Краснодарского края.