Два мусорных полигона тлеют на территории Краснодарского края

Пожары на полигонах твердых бытовых отходов 17 июля зафиксировали в Ейском и Усть-Лабинском районах.

Очаги тления на полигоне в Ейске — 200 кв. м. На месте работают 11 человек и 5 единиц техники.

На полигоне в Усть-Лабинском районе очаг тления также составляет 200 кв. м, возгорание тушат 6 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на мусорном полигоне около поселка Двубратского Усть-Лабинского района начался утром 9 июля из-за сильной жары.