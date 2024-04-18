Возмещать платежи по ипотеке начнут педагогам в Краснодаре

Сумма выплат составит 20 тыс. рублей ежемесячно. Компенсация предусмотрена для порядка 1,7 тыс. педагогов кубанской столицы. На эти цели из городского бюджета направят свыше 400 млн рублей в год.

Меру поддержки педагогов приняли на 73-м заседании Гордумы Краснодара. Такое решение нацелено на привлечение педработников в муниципальные учреждения образования, отметил директор департамента образования Александр Звягинцев.

«Компенсацию ежемесячного платежа по договору об ипотеке смогут в течение трех лет получать учителя школ и воспитатели детских садов», — добавил он.

Кроме того, педагогам расширили возможности для получения компенсации за наем жилья. Ранее платеж возмещали только школьным учителям в возрасте до 35 лет. Теперь такая возможность появится и у педагогов дошкольных учреждений — без ограничений по возрасту. Сумма выплат составит 15 тыс. рублей в месяц в течение двух лет. Выплаты также сохранятся, если педработник перейдет в другое образовательное учреждение.

В Краснодаре частичное возмещение оплаты договора найма жилья необходимо 800 педагогам. На эти выплаты из городского бюджета выделят около 148 млн рублей в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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