Мэрия Сочи подарила квартиру учительнице, победившей на премии «Знание»

Учитель начальных классов сочинской школы № 18 Ирина Амосова ранее выиграла премию «Знание» в номинации «За просветительскую деятельность».

За победу в престижном конкурсе власти Сочи вручили Амосовой ключи от двухкомнатной квартиры. По словам педагога, новая недвижимость находится в 10 минутах от школы, где она работает. Ключи от квартиры Амосовой вручил мэр Сочи Алексей Копайгородский 1 марта.

Ирина Амосова также выполняет обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Немалую часть своего рабочего времени она посвящает общению с родителями учеников, помогая им решить недопонимания со своими детьми.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил педагога из Сочи Ирину Амосову с награждением премией «Знание». Глава региона отметил, что Ирина Амосова ведет педагогическую деятельность уже более 15 лет. Профессиональным опытом с коллегами она делится в личном блоге.