Кондратьев поздравил педагога из Сочи с награждением премией «Знание»

Учитель начальных классов сочинской школы № 18 Ирина Амосова выиграла премию «Знание» в номинации «За просветительскую деятельность».

По итогам общего голосования Амосову признали лучшей среди 89 учителей из 25 регионов РФ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ее с победой в важном конкурсе в социальных сетях.

«Поздравляю с заслуженной победой! Желаю успехов в работе и новых ярких методов преподавания», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что Ирина Амосова ведет педагогическую деятельность уже более 15 лет. Профессиональным опытом с коллегами она делится в личном блоге.

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