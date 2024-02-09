Кондратьев поздравил победительницу конкурса «Воспитатель года Кубани»

В этом году лучшим воспитателем Краснодарского края признали Татьяну Раннинен из Геленджика. Она работает в детском саду № 9 «Солнышко».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Раннинен с победой в конкурсе в социальных сетях.

«Победу в конкурсе «Воспитатель года Кубани» Татьяне Раннинен удалось одержать благодаря увлеченности своим делом и искренней любви к детям. Она во всем ищет новые подходы, не боится экспериментировать и охотно делится своим опытом и наработками с коллегами», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона добавил, что Раннинен учит своих воспитанников любознательности и смелости, а также умению познавать мир. При этом она регулярно проходит курсы повышения квалификации для профессионального роста.

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