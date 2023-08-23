Возле городского кладбища в Анапе загорелся мусор на площади 100 кв. метров. Видео
Происшествия
23.08.2023 09:17
Возгорание произошло 23 августа около 8:00 в районе городского кладбища.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как из-за жилых домов поднимается густой столб дыма.
Угрозы распространения нет, на месте работают пожарные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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