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Возле городского кладбища в Анапе загорелся мусор на площади 100 кв. метров. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozle-gorodskogo-kladbishha-v-anape-zagorelsya-musor-na-ploshhadi-100-kv-metrov
Возле городского кладбища в Анапе загорелся мусор на площади 100 кв. метров. Видео
Видео t.me/MoreOz

Возгорание произошло 23 августа около 8:00 в районе городского кладбища.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как из-за жилых домов поднимается густой столб дыма.

Угрозы распространения нет, на месте работают пожарные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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