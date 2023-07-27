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Возле АЗС в Анапе загорелись плавни на площади 1,5 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozle-azs-v-anape-zagorelis-plavni-na-ploshhadi-1-5-tys-kv-metrov
Возле АЗС в Анапе загорелись плавни на площади 1,5 тыс. кв. метров
Фото t.me/pva_anapa

Сухой камыш воспламенился 27 июля около 10:00 в районе хутора Чембурка на улице Шоссейной.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. Плавни находятся рядом с автозаправочной станцией, что особенно напугало очевидцев.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 10:05. Прибывшие на место спасатели установили, что горит сухая трава.

На 11:40 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС России защищают от огня рядом расположенные населенный пункт и АЗС. Угрозы распространения нет.

В тушении пожара участвуют 73 человека и 25 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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