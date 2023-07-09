Возле Анапы и Туапсе заметили несколько смерчей. Видео
Происшествия
09.07.2023 14:15
На Черноморском побережье Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Море сильно штормит, над водой образуются смерчи.
Утром 9 июля смерчи заметили в районе Туапсе в 10 км от берега. Его наблюдали с 8:14 до 8:16. Он двигался в северо-восточном направлении, но разрушился над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Сразу несколько несколько смерчей заметили на территории Анапы — один в море в районе Бугазской косы, другой в Кизилташском лимане около Благовещенской, еще один между Высоким берегом и Супсехом.
Отдыхающих на Черноморском побережье просят соблюдать меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды.
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