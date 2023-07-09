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Возле Анапы и Туапсе заметили несколько смерчей. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozle-anapy-i-tuapse-zametili-neskolko-smerchej-video
Видео t.me/pva_anapa

На Черноморском побережье Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Море сильно штормит, над водой образуются смерчи.

Утром 9 июля смерчи заметили в районе Туапсе в 10 км от берега. Его наблюдали с 8:14 до 8:16. Он двигался в северо-восточном направлении, но разрушился над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Сразу несколько несколько смерчей заметили на территории Анапы — один в море в районе Бугазской косы, другой в Кизилташском лимане около Благовещенской, еще один между Высоким берегом и Супсехом.

Отдыхающих на Черноморском побережье просят соблюдать меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды.

Читайте также: из-за шторма и смерчей в Сочи до 11 июля закрыли все пляжи. Там установили красные флаги, предупреждающие об опасности.

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