Из-за шторма и смерчей в Сочи до 11 июля закрыли все пляжи

На территории курорта продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В Сочи в ближайшие сутки ожидаются ливни с усилением ветра.

Кроме того, до конца суток 10 июля у побережья Сочи будет опасность появления смерчей, море будет штормить.

«На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги — в воду заходить опасно», — сообщает пресс-служба департамента курортов и туризма Сочи.

В связи с непогодой все городские службы работают в усиленном режиме. Жителей и гостей Сочи попросили на время отказаться от отдыха у воды. Запрет на купание снимут после улучшения погодных условий.

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