Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Воздушно-десантные войска России отмечают 94-ю годовщину со Дня образования

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozdushno-desantnye-vojska-rossii-otmechayut-94-yu-godovshhinu-so-dnya-obrazovaniya
Видео t.me/mod_russia

Почти за век ВДВ прошли путь от авиадесантных отрядов в составе воздушных сил до отдельного рода войск, став элитой Вооруженных сил РФ.

Сейчас, защищая интересы государства, бойцы используют современную технику и вооружение. В зоне СВО десантники выполняют самые ответственные задачи.

В их числе и военнослужащие седьмой Гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии. Всего в стране за время спецоперации 70 десантников были удостоены звания «Героев Российской Федерации».

Читайте также: краснодарские фонтаны отключили 1 августа на профилактику.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях