Воздушно-десантные войска России отмечают 94-ю годовщину со Дня образования

Почти за век ВДВ прошли путь от авиадесантных отрядов в составе воздушных сил до отдельного рода войск, став элитой Вооруженных сил РФ.

Сейчас, защищая интересы государства, бойцы используют современную технику и вооружение. В зоне СВО десантники выполняют самые ответственные задачи.

В их числе и военнослужащие седьмой Гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии. Всего в стране за время спецоперации 70 десантников были удостоены звания «Героев Российской Федерации».

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