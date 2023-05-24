ВОЗ предупредила о риске появления новой смертельной пандемии

Нельзя исключать угрозу новой пандемии, которая будет более опасной, чем COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Угроза появления другого варианта COVID, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — заявил глава ВОЗ.

В связи с этим Гебрейесус призвал весь мир быть готовым в будущем дать коллективный ответ этой угрозе, сообщает РИА «Новости».