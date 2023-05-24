Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ВОЗ предупредила о риске появления новой смертельной пандемии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voz-predupredila-o-riske-poyavleniya-novoj-smertelnoj-pandemii
ВОЗ предупредила о риске появления новой смертельной пандемии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нельзя исключать угрозу новой пандемии, которая будет более опасной, чем COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Угроза появления другого варианта COVID, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — заявил глава ВОЗ.

В связи с этим Гебрейесус призвал весь мир быть готовым в будущем дать коллективный ответ этой угрозе, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: ВОЗ 5 мая объявила о завершении пандемии коронавируса. Согласно данным ВОЗ, пандемия в мире длилась 1 тыс. 150 дней. За это время из-за COVID-19 скончались не менее 20 млн человек, несмотря на то, что по официальным умерли около 7 млн человек.

Статьи
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 мая
7 правил для идеального селфи
7 правил для идеального селфи
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях