ВОЗ предупредила о риске появления новой смертельной пандемии
Общество
24.05.2023 11:14
Нельзя исключать угрозу новой пандемии, которая будет более опасной, чем COVID-19.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Угроза появления другого варианта COVID, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — заявил глава ВОЗ.
В связи с этим Гебрейесус призвал весь мир быть готовым в будущем дать коллективный ответ этой угрозе, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: ВОЗ 5 мая объявила о завершении пандемии коронавируса. Согласно данным ВОЗ, пандемия в мире длилась 1 тыс. 150 дней. За это время из-за COVID-19 скончались не менее 20 млн человек, несмотря на то, что по официальным умерли около 7 млн человек.