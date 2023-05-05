ВОЗ 5 мая объявила о завершении пандемии коронавируса

О том, что заболевание COVID-19 больше не имеет статуса пандемии 5 мая сообщил глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Комитет экспертов ВОЗ по ЧС по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющую международное значение COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — рассказал он.

По данным ВОЗ, пандемия коронавируса в мире длилась 1 тыс. 150 дней. За это время из-за COVID-19 скончались не менее 20 млн человек, несмотря на то, что по официальным умерли около 7 млн человек. По данным на 4 мая, в мире зафиксировали более 765 млн случаев заболевания этой инфекцией.

Вспышку заболеваемости коронавирусом впервые зафиксировали в Китае в декабре 2019 года. В конце января ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, а 11 марта — пандемией.

Читайте также: всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России ожидается в конце мая. Речь идет о новом подварианте COVID-19, получившем название «Арктур».