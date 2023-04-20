Всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России ожидается в конце мая

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время рабочей поездки в Саратов. Речь идет о новом подварианте COVID-19, получившем название «Арктур».

Этот подвариант является новой мутацией «омикрона». Сейчас он наиболее всего распространен в Индии. Он подтвердился у 90% заболевших индийцев.

«Очень высокая контагиозность, еще большая заразность чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», — рассказала Попова.

Она добавила, что специалисты пока изучают «Арктур», но уже сейчас стало ясно, что он может обходить сформировавшийся ранее иммунитет.

По словам Поповой, риск подъема заболеваемости новым подвариантом коронавируса ожидается в России в конце мая. Глава Роспотребнадзора уточнила, что заболевание при «Арктуре» проходит в виде ОРВИ, чаще всего госпитализация не требуется. В России выявили уже четыре случая заражения «Арктуром», сообщает ТАСС.

Читайте также: новый штамм коронавируса «Арктур»: как проявляет себя мутировавший патоген?