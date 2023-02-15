Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ВОЗ: оспа обезьян остается глобальной ЧС в области здравоохранения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voz-ospa-obezyan-ostaetsya-globalnoj-chs-v-oblasti-zdravoohraneniya
ВОЗ: оспа обезьян остается глобальной ЧС в области здравоохранения
Фото suju, pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, вспышка этого заболевания по-прежнему остается глобальной пандемией. О случаях оспы обезьян продолжают сообщать более 30 стран, и возможное недостаточное выявление подтвержденных случаев в некоторых регионах вызывает обеспокоенность. Особенно в странах, где сообщалось о передаче оспы от животных человеку, цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».

ЧС в области здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) — официальная декларация ВОЗ о событии, которое представляет опасность для других стран и требует общего международного реагирования.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, может передаваться и между людьми. Обычно болезнь проходит в легкой форме, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.

Начальные симптомы оспы обезьян — лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфоузлов, озноб и истощение. Также может появиться сыпь, часто — на лице, которая со временем распространяется и на другие части тела. Сыпь меняется, в итоге формируется струп, который позже отпадает.

Читайте также: в России разработали вакцину против оспы обезьян.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях