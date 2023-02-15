ВОЗ: оспа обезьян остается глобальной ЧС в области здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, вспышка этого заболевания по-прежнему остается глобальной пандемией. О случаях оспы обезьян продолжают сообщать более 30 стран, и возможное недостаточное выявление подтвержденных случаев в некоторых регионах вызывает обеспокоенность. Особенно в странах, где сообщалось о передаче оспы от животных человеку, цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».

ЧС в области здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) — официальная декларация ВОЗ о событии, которое представляет опасность для других стран и требует общего международного реагирования.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, может передаваться и между людьми. Обычно болезнь проходит в легкой форме, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.

Начальные симптомы оспы обезьян — лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфоузлов, озноб и истощение. Также может появиться сыпь, часто — на лице, которая со временем распространяется и на другие части тела. Сыпь меняется, в итоге формируется струп, который позже отпадает.

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