В России разработали вакцину против оспы обезьян

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Современную векторную вакцину против оспы обезьян создали специалисты Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время препарат проходит доклинические исследования.

Об этом 6 августа сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, она уже проходит доклинические исследования», — цитирует заявление Скворцовой РИА «Новости».

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