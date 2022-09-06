В России разработали вакцину против оспы обезьян
Общество
06.09.2022 09:49
Современную векторную вакцину против оспы обезьян создали специалисты Федерального медико-биологического агентства. В настоящее время препарат проходит доклинические исследования.
Об этом 6 августа сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, она уже проходит доклинические исследования», — цитирует заявление Скворцовой РИА «Новости».
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