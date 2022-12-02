ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу
Об этом на пресс-конференции 2 декабря сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, не менее 90% мирового населения имеет определенный иммунитет к COVID-19. Это может быть устойчивость к вирусу, выработанная после болезни или вакцинации.
«По оценкам ВОЗ, по меньшей мере 90% населения мира в настоящее время имеют некоторый уровень иммунитета к SARS-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации», — заявил Гебрейесус.
При этом глава ВОЗ назвал неприемлемыми цифры смертности от коронавируса в мире. На прошлой неделе умерли более 8,5 тысячи человек.
«Это неприемлемо через три года после начала пандемии, когда у нас есть так много инструментов для предотвращения инфекций и спасения жизней», — цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».
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