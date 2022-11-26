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В Роспотребнадзоре опровергли фейк о возвращении «пограничного ковид-контроля»

Общество
26.11.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rospotrebnadzore-oprovergli-fejk-o-vozvrashhenii-pogranichnogo-kovid-kontrolya
В Роспотребнадзоре опровергли фейк о возвращении «пограничного ковид-контроля»
Фото Anna Shvets, pexels.com

В социальных сетях стали появляться сообщения о возвращении «пограничного ковид-контроля как на пике пандемии». В федеральной службе заявили, что эта информация не соответствует действительности.

По данным Роспотребнадзора, тестирование на коронавирус действительно проводят, но только для тех, кто прибывает из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19. Это регламентирует постановление главного государственного санитарного врача № 22 от 17 октября 2022 года.

Также для тех, кто возвращается из других государств, действует требование о заполнении анкет. Россияне, зарегистрированные на «Госуслугах», могут сделать это онлайн.

«Сотрудники службы действуют в строгом соответствии с постановлением. При этом ни о каких «новых антиковидных мерах» речи не идет», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.

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