Кондратьев: Рождественские богослужения в Краснодарском крае пройдут без ограничений

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 23 ноября во время координационного совещания.

Вениамин Кондратьев отметил, что эпидемиологическая обстановка на Кубани позволяет провести Рождественские богослужения без ограничений.

«При этом мы должны в полной мере обеспечить антитеррористическую безопасность во всех храмах Краснодарского края», — подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Игорю Чагаеву проработать этот вопрос вместе с представителями Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина сообщила о том, что повышение сезонной заболеваемости гриппом ожидают в середине января. Сейчас выявляют единичные случаи заболевания гриппом. Число болеющих коронавирусом в крае тоже снижается.

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин отметил, что в течение всех январских праздников сотрудники ведомства будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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