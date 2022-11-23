В Краснодарском крае 23 ноября выявили 67 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 5 тыс. 631 новый случай заболевания. Умерли 54 пациента, выздоровели 6 тыс. 785.
В Краснодарском крае за сутки заболели 67 человек, среди заболевших 47 женщин и 20 мужчин, в том числе 4 ребенка. Самому младшему пациенту 4 месяца, старшему — 86 лет.
В Краснодаре выявили 18 новых случаев, в Сочи — 7. В Армавире и Крымском районе по четыре заболевших, в Абинском и Красноармейском — по три. В остальных муниципалитетах менее трех новых пациентов.
Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 341 тыс. 667 случаев коронавируса. Сейчас в ковидных госпиталях края находятся 92 пациента. Из них четверо в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 764 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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