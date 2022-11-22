В Краснодарском крае 22 ноября выявили 72 новых случая заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки выявили 4 тыс. 460 новых случаев заболевания. Умерли 59 пациентов, выздоровели 6 тыс. 444.

В Краснодарском крае за сутки заболели 72 человека, среди них 5 детей. Выздоровели 92, 1 скончался.

Больше всего случаев выявили в Краснодаре — 28. В Курганинском районе заболели 9 человек, в Новороссийске — 6, в Армавире — 4, в Динском, Калининском, Тимашевском — по 3, в Ленинградском, Приморско-Ахтарском районах — по 2. В остальных районах выявили по 1 случаю или не выявили совсем.

За все время в крае выявили уже 341 тыс. 600 случаев коронавируса, выздоровели 329 тыс. 956 пациентов, скончались 11 тыс. 111 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 5 заболевших, в стационарах лечатся 98 пациентов, на дому — 435, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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