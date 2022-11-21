В Краснодаре 21 ноября не выявили заболевших коронавирусом
Общество
21.11.2022 12:43
В Краснодарском крае за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек — 19 женщин и 11 мужчин в возрасте от 10 месяцев до 85 лет. Выздоровели 35 пациентов.
В Кореновском районе выявили 10 заболевших, в Северском — 4, в Анапе — 3. В Брюховецком, Динском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком, Туапсинском районах по одному новому пациенту.
Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находится 91 пациент. Из них пятеро в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 753 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
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