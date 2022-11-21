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В Краснодаре 21 ноября не выявили заболевших коронавирусом

Общество
21.11.2022 12:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-21-noyabrya-ne-vyyavili-zabolevshih-koronavirusom
В Краснодаре 21 ноября не выявили заболевших коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек — 19 женщин и 11 мужчин в возрасте от 10 месяцев до 85 лет. Выздоровели 35 пациентов.

В Кореновском районе выявили 10 заболевших, в Северском — 4, в Анапе — 3. В Брюховецком, Динском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком, Туапсинском районах по одному новому пациенту.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находится 91 пациент. Из них пятеро в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 753 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 20 ноября зафиксировали 80 новых случаев COVID-19.

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