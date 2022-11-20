В Краснодарском крае 20 ноября зафиксировали 80 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 41 женщины и 39 мужчин в возрасте до 86 лет.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре получили 32 человека. Шесть новых случаев заболевания зафиксировали в Горячем Ключе. В Туапсинском районе заразились пять человек. По четыре новых пациента прибавилось в Абинском, Крымском и Приморско-Ахтарском районах. В Сочи и Армавире — по три. По два случая COVID-19 подтвердили в Анапе, Выселковском, Павловском и Северском районах. В Геленджике, Новороссийске, Белореченском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Кущевском, Новокубанском, Тбилисском, Тимашевском и Успенском районах — по одному новому случаю.

За время пандемии в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 59 тыс. 224 человека. В лабораториях провели 7 млн 520 тыс. 927 исследований. В Краснодарском крае за весь период зафиксировали 341 тыс. 498 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 6 тыс. 8.

По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 329 тыс. 829 пациентов. Из них за последние сутки — 75. Летальных исходов — 11 тыс. 109 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются пять пациентов.

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Лечение в стационарах продолжают 90 человек с коронавирусом. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 — 764 человека. В том числе 470 с подтвержденным диагнозом лечатся на дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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