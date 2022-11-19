В Краснодарском крае 19 ноября выявили 87 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всего в России за сутки зафиксировали 5 тыс. 442 новых случая COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 621 пациент. Скончались 62 человека. Госпитализировали 1 тыс. 63 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 87 человек — 46 женщин и 41 мужчины в возрасте от 3 месяцев до 83 лет. Выздоровел 61 пациент. Скончался 1 человек. Госпитализировали 16 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 21. В Анапе 6 заболевших, в Ейском районе — 5. В остальных муниципалитетах края выявили менее 5 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 93 пациента. Из них трое в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 779 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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