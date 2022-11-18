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В Краснодарском крае 18 ноября выявили 77 случаев заболевания коронавирусом

Общество
18.11.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-18-noyabrya-vyyavili-77-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 18 ноября выявили 77 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 5 тыс. 546 новых случаев COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 888 пациентов. Умерли 60 человек. Госпитализировали 1 тыс. 136 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 77 человек — 41 женщины и 36 мужчин в возрасте до 84 лет. Выздоровели 54 пациента. Скончались два человека. Госпитализировали 17 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 18. В Приморско-Ахтарском районе 7 заболевших, в Новороссийске, Сочи, Павловском и Славянском районах по 4 заболевших. В остальных муниципалитетах края за сутки менее 4 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 98 пациентов. Из них трое в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 742 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 17 ноября выявили 66 случаев COVID-19.

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