В Краснодарском крае 17 ноября выявили 66 случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 36 женщин и 30 мужчин в возрасте до 95 лет.

В Краснодаре заболел 21 человек, в Сочи и Новороссийске — по 6, в Гулькевичском районе — 4. В Анапе и Динском, Мостовском, Приморско-Ахтарском районах по три заболевших. В остальных муниципалитета менее трех новых случаев.

На Кубани за все время пандемии выявили 341 тыс. 254 случая коронавируса. Выздоровели 329 тыс. 639 пациентов, за последние сутки — 70. Скончались 11 тыс. 105 пациентов.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 98 пациентов. Из них пятеро в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 730 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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