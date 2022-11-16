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В Краснодарском крае 16 ноября зафиксировали новых 76 случаев COVID-19

Общество
16.11.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-16-noyabrya-zafiksirovali-novyh-76-sluchaev-covid-19
В Краснодарском крае 16 ноября зафиксировали новых 76 случаев COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 40 женщин и 36 мужчин в возрасте до 97 лет. Среди заболевших восемь детей. Самому младшему — почти два года.

Положительные тесты на коронавирус в Краснодаре получили 27 человек. В Новороссийске попдтвердили семь новых случаев заболевания, в Сочи — пять. По четыре новых пациента прибавилось в Армавире, Красноармейском и Мостовском районах. В Абинском и Кавказском районах — по три. По два новых случая выявили в Динском, Ейском, Кореновском, Крымском и Новопокровском муниципалитетах. В Горячем Ключе, Каневском, Курганинском, Северском, Славянском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах — по одному положительному результату.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 513 тыс. 15 исследований. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 58 тыс. 569 жителей. Всего с начала пандемии в крае зафиксировали 341 тыс. 188 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 6003. Выздоровели 329 тыс. 569 жителей. Летальных исходов — 11 тыс. 103.

По данным краевого минздрава, амбулаторное лечение с подозрением на COVID_19 продолжают 720 человек. У 421 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах лечатся 99 человек, в том числе с подтвержденным коронавирусом — 95 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются четыре пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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