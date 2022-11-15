В Краснодарском крае 15 ноября выявили 49 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 4 тыс. 431 новый случай COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 354 пациента. Умерли 64 человека. Госпитализировали 1 тыс. 399 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 49 человек — 26 мужчин и 23 женщин в возрасте от 8 месяцев до 87 лет. Выздоровели 94 пациента. Скончались 2 человека. Госпитализировали 19 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 11 человек. В Северском районе 6 заболевших, в Анапе — 4, в Новороссийске, Сочи и Динском районе — по 3. В других муниципалитетах края за сутки выявили менее трех случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 102 пациента. Из них четверо в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 764 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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