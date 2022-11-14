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В Краснодарском крае 14 ноября выявили 29 случаев заболевания коронавирусом

Общество
14.11.2022 11:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-14-noyabrya-vyyavili-29-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 14 ноября выявили 29 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за последние сутки заболели 4 тыс. 578 человек. Выздоровели 4 тыс. 460 человек, скончался 61 пациент.

В Краснодарском крае заболели 29 человек, в их числе 5 детей. В Краснодаре выявили 14 случаев, в Армавире и Ейском районе — по 3, в Тимашевском — 2, в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Динском, Приморско-Ахтарском, Туапсинском районах — по 1 случаю.

На Кубани за все время пандемии выявили 341 тыс. случаев коронавируса. Выздоровел 329 тыс. 361 пациент, за последние сутки — 20. Скончались 11 тыс. 99 пациентов, за последние сутки умели двое заболевших.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 6 пациентов. В стационарах лечатся 102 пациента, на дому — 501 пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 13 ноября подтвердили 54 случая заболевания коронавирусом.

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