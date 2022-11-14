В Краснодарском крае 14 ноября выявили 29 случаев заболевания коронавирусом
Общество
14.11.2022 11:51
В России за последние сутки заболели 4 тыс. 578 человек. Выздоровели 4 тыс. 460 человек, скончался 61 пациент.
В Краснодарском крае заболели 29 человек, в их числе 5 детей. В Краснодаре выявили 14 случаев, в Армавире и Ейском районе — по 3, в Тимашевском — 2, в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Динском, Приморско-Ахтарском, Туапсинском районах — по 1 случаю.
На Кубани за все время пандемии выявили 341 тыс. случаев коронавируса. Выздоровел 329 тыс. 361 пациент, за последние сутки — 20. Скончались 11 тыс. 99 пациентов, за последние сутки умели двое заболевших.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 6 пациентов. В стационарах лечатся 102 пациента, на дому — 501 пациент, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае 13 ноября подтвердили 54 случая заболевания коронавирусом.
Популярные новости
- В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
- В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
- В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября