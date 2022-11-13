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В Краснодарском крае 13 ноября подтвердили 54 случая заболевания коронавирусом

Общество
13.11.2022 11:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-13-noyabrya-podtverdili-54-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 13 ноября подтвердили 54 случая заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за последние сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 364 человека. Выздоровели 5 тыс. 72 пациента, скончались 60 человек.

В Краснодарском крае за последние сутки заболели 54 человека, госпитализировали 6 заболевших. Выздоровели 36. Смертельных случаев не зафиксировано.

В Краснодаре выявили 20 случаев, в Ейском районе — 8, в Новороссийске — 6, в Сочи — 5, в Кущевском и Славянском районах — по 2, в Армавире, Белоглинском, Белореченском, Динском, Калининском, Крыловском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Тихорецком и Туапсинском районах выявили по 1 случаю заболевания.

На Кубани за все время с начала пандемии выявили 341 тыс. 34 случая заболевания ковидом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 6000. За все время выздоровели 329 тыс. 341 пациента. Число погибших — 11 тыс. 97.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся четверо пациентов. В стационарах лечатся 100 заболевших, на дому — 496, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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