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В Краснодарском крае 12 ноября выявили 53 случая новых случая коронавируса

Общество
12.11.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-12-noyabrya-vyyavili-53-sluchaya-novyh-sluchaya-koronavirusa
В Краснодарском крае 12 ноября выявили 53 случая новых случая коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние с утки COVID-19 выявили у 23 женщин и 30 мужчин, в том числе у двоих детей.

Самому младшему пациенту один месяц, старшему – 94 года. Больше всего новых пациентов прибавилось в Краснодаре — 17. В Новороссийске выявили 5 зараженных. По 3 заболевших в Абинском, Каневском и Тимашевском районах. В остальных муниципалитетах менее трех заразившихся.

С начала пандемии в крае подтвердили 340 тыс. 980 случаев коронавируса. С выздоровлением выписали 329 тыс. 305 человек. Не удалось спасти 11 тыс. 97 пациентов.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус 805 человек, из них с подтвержденным диагнозом 479 жителей. В стационарах лечатся 101 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 4 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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